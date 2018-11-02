أسهم أوروبا تنضم لموجة الصعود العالمية

انضمت الأسهم الأوروبية إلى موجة الصعود العالمية اليوم الجمعة بعد أن عزز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آمال المستثمرين في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع نظيره الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من الشهر الجاري ينهي خلافا طويلا بشأن التجارة. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2 بالمئة بحلول الساعة 0827 بتوقيت جرينتش مسجلا أعلى مستوياته منذ العاشر من أكتوبر تشرين الأول، على الرغم من صعود أسهم الشركات والمؤشرات الأكثر انكشافا على التجارة بأكثر من ذلك. وقفز المؤشر داكس الألماني 1.6 بالمئة بدعم من أسهم الشركات المصدرة الكبرى، مثل فولكسفاجن المتخصصة في صناعة السيارات، والتي ارتفع سهمها 3.6 بالمئة، ودايملر التي زاد سهمها 2.8 بالمئة. وتصدر مؤشر قطاع السيارات الأوروبي قائمة القطاعات الأفضل أداء في التعاملات المبكرة، حيث قفز 3.5 بالمئة في الوقت الذي ربحت فيه جميع الفطاعات الأخرى باستثناء الاتصالات.