إنتاج روسيا النفطي عند أعلى مستوى في 30 عاما خلال أكتوبر

أظهرت بيانات من وزارة الطاقة اليوم أن إنتاج روسيا النفطي بلغ أعلى مستوى في 30 عاما عند 11.41 مليون برميل يوميا في أكتوبر بفعل زيادة شركات النفط الكبرى مثل روسنفت ولوك أويل لإمداداتها. ويقابل هذا المستوى 11.36 مليون برميل يوميا في سبتمبر ، والذي كان وقتها أعلى مستوى في حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي السابق. كما أنه يأتي تأكيدا لبيانات نُقلت عن مصدر في قطاع النفط يوم الأربعاء. وبالطن، بلغ حجم الإنتاج النفطي 48.262 مليون طن، مقارنة مع 46.478 مليون في سبتمبر أيلول. وتستخدم رويترز نسبة 7.33 للتحويل من الطن إلى براميل. ووفقا لمسح أجرته رويترز، زادت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في أكتوبر إنتاجها النفطي إلى أعلى مستوى منذ 2016، وقادت الزيادة في الإنتاج الإمارات وليبيا. وطغت الزيادة على خفض الإمدادات الإيرانية الناتج عن العقوبات الأمريكية المقبلة.