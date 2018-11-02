التدريب التقني ينفذ برنامج "أتقن" للمرحلة الرابعة في 157 كلية ومعهد

تبدأ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر الكليات التقنية والكليات العالمية والمعاهد الصناعية في جميع محافظات ومراكز المملكة في استقبال المواطنين والمواطنات المسجلين في الدورات التدريبية الأسبوعية ببرنامج التدريب المجتمعي "أتقن" في دورته الرابعة التي ستبدأ يوم الأحد القادم وتستمر لمدة 4 أسابيع بعدد من التخصصات التقنية والمهنية. وبينت المؤسسة أن عدد المتقدمين والمتقدمات بلغ حتى الآن 4173 متقدم منهم 1006 بنات و 3167 بنين حيث تم فتح بوابة التسجيل منذ الثلاثاء الماضي عبر الرابط الإلكتروني للمواطنين والمواطنات لمن تتجاوز أعمارهم 15 عاما ويتم التدريب خلال الفترة المسائية حيث يحصل المتدرب بعدها على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

يذكر أن المرحلة الرابعة من البرنامج قد شهدت إضافة 8 دورات جديدة هي مقدمة في لغة الطيران والعوامل البشرية في الطيران وأساسيات الديناميكا الهوائية إضافة إلى مقدمة في أجهزة ومكونات الطائرات ومقدمة في سلامة الطيران والروبوت والذكاء الاصطناعي إضافة إلى مقدمة في مايكروسوفت أوفيس وإدارة الفعاليات والمناسبات حيث يبلغ مجموع الدورات التي ستقدم 21 دورة متنوعة في مختلف التخصصات.