ارتفاح أرباح "ميتسوبيشي" اليابانية بنسبة 19.8 % في النصف الأول

أعلنت مجموعة ميتسوبيشي اليابانية اليوم الجمعة ارتفاع أرباحها خلال النصف الأول من العام المالي بنسبة 19.8 بالمئة إلى 31. 309 مليار ين، مقابل 254 مليار ين خلال نفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت ربحية سهم الشركة من 82. 159 ين العام الماضي إلى 55. 194 ين هذا العام. وقبل احتساب الضرائب، زادت أرباح ميتسوبيشي بنسبة 1ر20 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلى 55ر450 مليار ين. وسجلت عائدات الشركة زيادة نسبتها 2ر117 بالمئة حيث ارتفعت من 66ر3 تريليون ين العام الماضي إلى 94ر7 تريليون ين هذا العام. وبنهاية السنة المالية في 31 آذار/ مارس2019، تتوقع ميتسوبيشي حاليا أن تحقق أرباح منسوبة بقيمة 640 مليار ين، بما يوازي 46ر403 ين للسهم، بزيادة نسبتها 3ر14 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.