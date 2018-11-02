مادورو يأمل بحصول "معجزة" تنهي العقوبات الأمريكية على فنزويلا وكوبا

عبّر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن أمله في حصول "معجزة" تُنهي العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده وكوبا. وفرض البيت الأبيض الخميس عقوبات جديدة "قاسية" على فنزويلا. متهما كراكاس بأنها تشكل مع كوبا ونيكاراغوا "مثلث الطغيان" في أمريكا اللاتينية. وأعلن مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون بحسب نص خطاب ألقاه في جامعة في ميامي أن هذه العقوبات تستهدف خصوصا قطاع الذهب في فنزويلا الذي "يستخدمه النظام لتمويل أنشطة غير قانونية وملء خزائنه ودعم مجموعات إجرامية" بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ومن دون أن يشير في شكل صريح إلى العقوبات الأمريكية الجديدة قال مادورو في خطاب بثته الإذاعة والتلفزيون إنه يأمل في أن "تحدث معجزة" وأن "يدرك الرئيس دونالد ترامب في يوم من الأيام الطريق المسدود لسياساته الفاشلة ضد كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا". وأضاف "الرئيس دونالد ترامب يجب أن يفتح عينيه الطريق الصحيح هو طريق الاحترام والحوار وليس التهديد والابتزاز والعقوبات غير القانونية هذا ليس طريق الإنسانية". واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس على غرار ما تفعل سنويا منذ عام 1992 قرارا يدعو إلى رفع الحظر الأمريكي المفروض على كوبا منذ 1962. وقال مادورو "يا له من نصر عظيم لهذا اليوم تهانينا لكوبا".