صندوق التحوط "بلاك روك" يواجه أسوأ شهر خسائر في أكتوبر

انخفضت قيمة صندوق التحوط "بلاك روك يوروب" في أكتوبر ليسجل أسوأ نتيجة شهرية في تاريخه الذي يمتد لنحو 7 أعوام. وانضم "بلاك روك" بذلك إلى مجموعة من الشركات الأخرى التي تعرضت لخسائر الشهر الماضي. ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن مصادر مطلعة أن قيمة الصندوق البالغة 3.3 مليار يورو (3.8 مليار دولار) تراجعت بنسبة 8.5% في أكتوبر نتيجة اضطراب سوق الأسهم العالمية.

وكان الصندوق شهد ارتفاعا بنسبة 10.2% خلال العام المنتهي في 30 سبتمبر وفقا لخطاب استثماري اطلعت عليه "بلومبرج". وأدى الاضطرابات على الساحة العالمية إلى تعثر صناعة صناديق التحوط التي تبلغ قيمتها 3 تريليونات دولار حيث بددت معظم المكاسب التي تحققت خلال العام. وتضررت بوجه خاص الصناديق التي تراهن على أو ضد الأسهم في حين تجنبت الصناديق التي تراهن على اتجاهات الاقتصاد الكلي حدوث خسائر.