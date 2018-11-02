باحثون : تأخير الإنجاب قد يسبب مشاكل صحية كبيرة للمواليد

كشفت دراسة موسعة أن الأطفال الذين يولدون لأبوين في سن متأخرة سيكونون عرضة للقدوم إلى الحياة قبل الأوان الأمر الذي قد يؤثر على صحة الطفل ويتطلب رعاية مكثفة. وقال الباحثون إنه ينبغي تحذير الرجال من الخطر المحتمل المتمثل في الانتظار طويلا قبل أن يصبحوا آباء كما أن على النساء عدم تأخير الإنجاب لما لذلك من أضرار على الخصوبة وفقا لما ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية. وأكدوا أن التغيرات التي تطرأ على الحيوانات المنوية مع تقدم الرجال في العمر يمكن أن تكون وراء النتائج التي توصلوا إليها في حين قال خبراء آخرون إن العادات السيئة مثل التدخين وشرب الكحول وهي أكثر شيوعا بين كبار السن قد تكون هي السبب. ونشرت نتائج الدراسة الجديدة مجلة BMJ حيث استخدم الباحثون من جامعة ستانفورد في كاليفورنيا بيانات بشأن جميع الولادات البالغ عددها 40.5 مليون ولادة في الولايات المتحدة بين عامي 2007 و 2016.

ومع الأخذ في الاعتبار عوامل أخرى مثل التدخين وشرب الكحول والتعليم والرعاية قبل الولادة وجدت الدراسة أن الأطفال من آباء تزيد أعمارهم عن 45 سنة كانوا أكثر عرضة بنسبة 14% للولادة قبل الأوان مقارنة مع أولئك الذين لديهم آباء تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 سنة. وفي بريطانيا ولد 5% من الأطفال في العام الماضي لآباء فوق سن 45 عاما. وتشير التقديرات إلى أن متوسط ​​عمر الآباء الذين ينجبون في سن متأخرة ارتفع منذ سبعينات القرن الماضي وبلغ 33 عاما. ومن بين المخاطر على الأطفال الذين يولدون لأبوين في سن متأخرة الوزن المتدني أقل من 2.5 كغم والدخول إلى غرف الرعاية الخاصة بعد الولادة بالإضافة إلى احتمالات الإصابة بنوبات صرع.