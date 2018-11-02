خنفساء عمرها يصل إلى 99 مليون سنة تحل لغز تشكل قارات العالم

خنفساء صغيرة لا يتجاوز حجمها نصف حبة الأرز كشفت عن لغز تشكل قارات العالم في العصر الحديث وكيف أنها تكونت بالأساس من قارة واحدة عملاقة قبل 99 مليون سنة. ووجد العلماء الخنفساء في ميانمار وقد علقت داخل حجر كهرمان قبل 99 مليون سنة وتشبه إلى حد كبير خنفساء موجودة حاليا في أمريكا الجنوبية والجزء الجنوبي من ولاية أريزونا بالولايات المتحدة وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويقول العلماء إن البعد الجغرافي الشاسع بين الموقعين (ميانمار وأمريكا الجنوبية) يوفر أدلة توضح كيف انتقلت قارات الأرض مع مرور الوقت بعد تفكك القارة العملاقة الوحيدة المعروفة باسم "بانجيا". ويعتقد الباحثون الآن أن الخنفساء، التي كانت موجودة على الأرض وقت انفصال "بانجيا" يظهر على الأرجح بعض الصلات المذهلة بين نصف الكرة الجنوبي وميانمار.

وكانت الخنفساء موجودة في أواخر العصر الطباشيري في وقت هيمنت فيه الديناصورات على العالم ويقول الباحثون إن قرون الخنفساء الممدودة سمحت لها على ما يبدو بالحياة. وكانت الخنفساء النادرة، التي يبلغ طولها (2.5 مم) تعتمد على قرونها وأرجلها القصيرة، لتتجول عبر أوراق الشجر وتحت الأشجار المتعفنة.

وتعد الخنفساء مجرد واحدة من آلاف العينات التي وجدت محاطة بالكهرمان في ميانمار حيث دفنت العديد من الحشرات الصغيرة التي عاشت خلال العصر الطباشيري. وتنتج مادة الكهرمان من الأشجار اللزجة للغاية بعد استنزافها مع مرور الوقت ولها قدرة كبيرة على حفظ أي مادة عضوية تكون محصورة داخلها.