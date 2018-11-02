«هيئة تسوية المنازعات».. معركة البقاء أمام الرفض الأمريكي لتعيين قضاة جدد

دعم جيمس باكوس الرئيس السابق لهيئة تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية مقترحاً من شأنه أن "يطوي" نظام الهيئة برمته لضمان إمكانية المضي قدما في حل النزاعات بين الدول الأعضاء إذا أصرت الولايات المتحدة على إعاقة تعيين قضاة جدد لها بدلا عن الذين انتهت ولايتهم.

ويضفي تأييد باكوس مصداقية على البديل القانوني لهيئة تسوية المنازعات الذي من شأنه أن يُمكِّن جميع أعضاء منظمة التجارة، باستثناء الولايات المتحدة، اللجوء إلى التحكيم طوعا في نزاعاتها إذا ما أصبح اللجوء إلى هيئة تسوية المنازعات مستحيلا بسبب عدم كفاية قضاتها.

وقال باكوس، وهو عضو سابق في الكونجرس الأمريكي عن ولاية فلوريدا، إنه يمكن للأعضاء الآخرين الـ 163 في منظمة التجارة أن يلجأوا إلى قاعدة قانونية موجودة في أحكام المنظمة نادرا ما تم اللجوء إليها وذلك باستخدام "التحكيم" بدلا من معايير التقاضي الكاملة.

باكوس، الذي كان يتحدث إلى جمهور مكتظ في منظمة التجارة العالمية، أشار إلى أنه بهذه الطريقة يمكن للدول الأعضاء المضي قدما في تسوية منازعاتها فيما بينها، في إطار هيئة تسوية المنازعات ذاتها دون القلق بشأن الرفض الأمريكي في تعيين قضاة جدد للهيئة.

وتتركز فكرة باكوس، في التوصل إلى "تفويض" قابل لاستمرار هيئة تسوية المنازعات، التي لها القول الفصل في إصدار الأحكام، وتعديلها، أو حتى عكسها في النزاعات التجارية التي غالبا ما تؤثر في بعض أكبر الشركات في العالم، وتشمل أحكامها التجارية مليارات الدولارات.

وحسب معلومات "الاقتصادية"، فإن مقترح "التفويض" اكتسب زخما من تأييد الدول الأعضاء، خاصة وهي تشاهد الولايات المتحدة ترفض منذ أكثر من عام النظر في تعيين قضاة جدد لهيئة تسوية المنازعات بديلا عن القضاة المنتهية ولايتهم، كما ترفض تمديد ولاية القضاة لدورة ثانية.

وجرى آخر اعتراض للولايات المتحدة على القضاة في 30 أيلول (سبتمبر) الماضي عندما أعاقت إعادة تعيين القاضي شير بابو جيكيتان سيرفانسنك، من موريشيوس لفترة أربع سنوات أخرى.

وحتى الآن، أدت الإعاقة الأمريكية بتعيينات هيئة الاستئناف إلى تقليص عدد أعضاء الهيئة السبعة إلى ثلاثة فقط، وهو الحد الأدنى المطلوب للفصل في النزاعات التجارية والاستئناف.

وعندما ينتهي أمد ولاية اثنين من هؤلاء الثلاثة في كانون الأول (ديسمبر) 2019، لن تكون هناك، من الناحية القانونية، هيئة قائمة للفصل في المنازعات بين أعضاء المنظمة.

وسينهي عضوان آخران في هيئة الاستئناف أمد خدمتهما في 10 كانون الأول (ديسمبر) 2019، وهما أوجال سنج بهاتيا، وتوماس جراهام، ليتركا بذلك الهيئة في معية عضو واحد فعال في هيئة الإستئناف هو: هونج زهاو.

ومن الناحية القانونية، إذا استمرت الولايات المتحدة صامدة في موقفها بإعاقة تعيين القضاة إلى ما بعد 10 كانون الأول (ديسمبر) 2019، فستُشَل هيئة تسوية المنازعات لأنه لن يعود لديها ما يكفي من القضاة اللازمين للتوقيع على أحكامها.

وفي حين أن أيا من أعضاء منظمة التجارة العالمية أيد علنا أو رسميا مقترح باكوس، الذي يعتبر حلا مؤقتا للمحنة الحالية للمنظمة، إلا أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر المؤيدين للمقترح حتى الآن.

وذكر باكوس، أنه ينبغي على دول منظمة التجارة "النظر في عزل الولايات المتحدة عن هيئة تسوية المنازعات في الوقت الراهن باستعمال مادة في قانون الهيئة لم تستخدم إلا نادرا جدا.

وأوضح أن هذه المادة تسمح باللجوء إلى التحكيم كبديل عن التقاضي في تسوية المنازعات داخل المنظمة، فبدلا من الخضوع لعملية رسمية للتقاضي بموجب المادة 17 من نظام تسوية المنازعات، فإن بمقدور الأعضاء أن يتبعوا إجراء منفصلا بموجب المادة 25 من نظام الهيئة. وفي ظل المادة 25، يمكن لأطراف النزاع أن تجتمع في مرحلة مبكرة من الإجراءات لصياغة اتفاق ملزم لمتابعة فريق الاستئناف المعني بالطعون، ثم تتولى إخطار منظمة التجارة.

ويرى باكوس، أن هذه العملية متوافقة تماما مع قواعد المنظمة، ويمكن تطبيقها بين الدول الأعضاء كافة باستثناء الولايات المتحدة، وهكذا سيكرِّر الأعضاء ببساطة نظام تسوية المنازعات في المنظمة بما في ذلك هيئة الاستئناف، باعتباره الشكل المختار للتحكيم على تسوية المنازعات.

وأشار باكوس، وهو معارض شديد للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلى أنه "من المحتم أن يقف الأعضاء الآخرون في منظمة التجارة معا ويتحدوا ضد الاستئساد. لا أحد يريد أن يفعل ذلك بمفرده. إذا انهار نظام تسوية المنازعات، فإن منظمة التجارة ستتقوض بكاملها".

وأضاف :"إنه لأمر مخز، ولا يغتفر، لإدارة الرئيس ترمب أن تحاول تخويف القضاة في منظمة التجارة الذين حكموا ضد الولايات المتحدة. واشنطن ليست جديرة بهذا الموقف. ولا يستحق أكبر نظام لتسوية المنازعات التجارية في تاريخ العالم مثل هذا الموقف".

وتابع باكوس: "ما تريده الولايات المتحدة فعلا أن تكون القاضي وهيئة المحلفين في كافة نزاعاتها في منظمة التجارة ، إنها تريد من قضاة منظمة التجارة أن يحكموا لصالح الولايات المتحدة تحت تهديد عدم إعادة تعيينهم لدورة أخرى إذا لم يفعلوا ذلك".

واعتبر باكوس، أن الولايات المتحدة تريد حرية التصرف في فرض رسوم مكافحة إغراق غير مشروعة ورسوم تعويضية للإعانات وفقا لتقديرها هي.

وأوضح باكوس، أن "عدم القدرة على جمع إدارة ترمب والرُشد معا سبب كاف يدعو لعزل الولايات المتحدة عن النظام الجديد المقترح لتسوية المنازعات، وهي وسيلة لإعادة الولايات المتحدة إلى رشدها".