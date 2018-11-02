«هيئة الاستثمار»: 75 رخصة لرواد الأعمال الأجانب منذ إطلاق الخدمة

أكد لـ"الاقتصادية" الدكتور مازن الزايدي؛ رئيس قطاع الابتكار وريادة الأعمال في الهيئة العامة للاستثمار، أن الهيئة أصدرت 75 رخصة لرواد الأعمال الأجانب، وذلك منذ الإعلان عن خدمة الترخيص لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس مشاريع ريادية أواخر العام الماضي.

وقال الزايدي، إن بعض الرواد الأجانب لديهم مشاريع بملكية 100 في المائة، وآخرين مع شركاء سعوديين، مشيرا إلى أن الرخصة الريادية تسمح للسعودي بتأسيس شراكة مع رائد الأعمال الأجنبي. وأضاف على هامش إبرام الهيئة العامة للاستثمار، اتفاقية تعاون مع إنديفر السعودية أمس، بهدف دعم رواد الأعمال، "نستهدف أن تكون المملكة أفضل منصة لرواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط". ولفت إلى أن خطة الهيئة العامة للاستثمار، التركيز على قطاعات معينة، عبر رخص الريادة، مثل تقنية المعلومات والتقنية المالية، وتقنيات الترفيه والرياضة والتقنية الصحية وفقا لـ"رؤية 2030". وذكر أن الهيئة تركز في الوقت القريب على استقطاب وجذب الشركات الناشئة وصناديق رأس المال الجريء إلى المملكة، مبينا أن الهيئة كانت تركز على الشركات الكبيرة، لكن حاليا بات التركيز على رواد الأعمال والمخترعين من مختلف أنحاء العالم، لبدء مشاريع ناشئة في السعودية. وأفاد بأن إنديفور السعودية تعد إحدى المنصات التي وقعت معها الهيئة اتفاقية، بهدف استقطاب وجذب الشركات المنطوية في شبكتها التي تضم أكثر من ألف من رواد الأعمال، وإنشاء شركات في السعودية. وقال العمر إن ذلك يأتي في إطار رغبة الهيئة في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، والعام، والقطاعات غير الربحية بهدف جذب وتطوير الريادية في المملكة. فيما قالت لـ"الاقتصادية" لطيفة الوعلان؛ المدير التنفيذي لإنديفر السعودية، إن الهدف من الاتفاقية جذب الرياديين من أنحاء العالم والمستثمرين للدخول في السوق السعودية، حيث تستهدف إنديفر السعودية 40 من رواد الأعمال الأجانب.