الأسهم المحلية تنهي أكتوبر على تراجع بـ 1.2 % عند 7907 نقاط

أنهت الأسهم السعودية شهر تشرين الأول (أكتوبر) على تراجع بنحو 1.2 في المائة لتفقد 92 نقطة وتغلق عند 7907 نقاط، وتراجعت القيمة السوقية 18 مليار ريال لتصل إلى 1.88 تريليون ريال. وكانت السوق قد افتتحت الشهر السابق عند 7999 نقطة وحققت أعلى نقطة عند 8062 نقطة بنسبة 0.8 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7001 نقطة فاقدا 12 في المائة. وارتفعت السيولة 46 مليار ريال لتصل إلى 96 مليار ريال بنسبة 92 في المائة، بينما زادت الأسهم المتداولة 73 في المائة بنحو 1.6 مليار سهم لتصل إلى 3.8 مليار سهم. أما الصفقات فارتفعت 56 في المائة بنحو 934 ألف صفقة لتصل إلى 2.6 مليون صفقة.

وعلى صعيد القطاعات، ارتفعت ستة قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المتراجعة "الرعاية الصحية" بنسبة 6 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنسبة 5 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 5 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 36 في المائة بقيمة 34 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 32 في المائة بقيمة 30 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 6 في المائة بقيمة ستة مليارات ريال.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "صادرات" بنسبة 170 في المائة ليغلق عند 117.40 ريال، يليه "الكابلات" بنسبة 67 في المائة ليغلق عند 39.40 ريال، وحل ثالثا "صناعة الورق" بنسبة 27 في المائة ليغلق عند 14.86 ريال. بينما تصدر المتراجعة "اللجين" بنسبة 23 في المائة ليغلق عند 24.10 ريال، يليه "الحمادي" بنسبة 14 في المائة ليغلق عند 23.80 ريال، وحل ثالثا "نادك" بنسبة 13 في المائة ليغلق عند 27.30 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 15 مليار ريال، يليه "الإنماء" بقيمة عشرة مليارات ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة تسعة مليارات ريال.

وعلى صعيد السوق الموازية "نمو"، فقد أنهت شهر تشرين الأول (أكتوبر) على تراجع بنحو 74 نقطة بنسبة 3 في المائة لتغلق عند 2500 نقطة. وكانت قد افتتحت الشهر عند 2574 نقطة، وسجلت أعلى نقطة عند 2610 نقاط رابحة 1 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 2195 نقطة فاقدة 15 في المائة. وتراجعت قيم التداول بنحو 3 في المائة أو ما يعادل 569 ألف ريال لتصل إلى 21 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 140 ألف سهم لتصل إلى 1.4 مليون سهم بنسبة تراجع 9 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 35 في المائة بنحو 702 صفقة لتصل إلى 2704 صفقات.