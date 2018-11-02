الأسواق العالمية تغرق في «أكتوبر الأحمر» .. أسوأ شهر منذ 6 أعوام

ختمت الأسواق العالمية اليوم الأخير من جلسات تشرين الأول (أكتوبر) على ارتفاع، الذي يعد أسوأ شهر للأسهم العالمية من عام 2012، حيث فقدت أغلب الأسهم معظم مكاسبها في 2018.

مع بداية أول جلسات تشرين الثاني (نوفمبر) صعدت معظم الأسهم في آسيا كما تفوقت الأسهم الصينية وهونج كونج في الأداء، بينما انخفضت الأسهم اليابانية مع تأثير قطاع الاتصالات في المخاوف من ضغوط الأسعار.

أما في تشرين الأول (أكتوبر) فقد تفوقت الأسهم الأوروبية على نظيراتها في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ نيسان (أبريل).

وشهدت الأسواق الناشئة تراجعا حادا في تشرين الأول (أكتوبر) مع بيع الأسهم العالمية، والقلق بشأن مسار تشديد السياسة من البنك الفيدرالي وتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

إلى ذلك، ارتفعت الأسهم الأمريكية عند الافتتاح أمس في مستهل معاملات تشرين الثاني (نوفمبر) حيث عززت مجموعة من تقارير الأرباح الإيجابية الإقبال على المخاطرة.

وأثناء التعاملات زاد مؤشر داو جونز الصناعي 208 نقاط أو 0.83 في المائة إلى 25323 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 20 نقطة أو 0.76 في المائة إلى 2732 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 87 نقطة أو 1.2 في المائة إلى 7394 نقطة.

وسجلت الأسهم الأوروبية أعلى مستوى في ثمانية أيام أمس بدعم من نتائج أعمال قوية لشركات كبيرة مثل مجموعة بي تي البريطانية للاتصالات وبنك آي إن جي الهولندي، ما عوض تأثير نتائج مخيبة للتوقعات من "كريدي سويس" بينما صعدت أسهم شركات صناعة الرقائق بدعم من ارتفاع سهم "إيه إس إم إنترناشونال".

وفي آسيا، تراجع مؤشر نيكاي الياباني عند الإغلاق أمس بفعل هبوط أسهم شركات كبيرة مشغلة لخدمات الهواتف المحمولة بعدما أعلنت شركة إن تي تي دوكومو، أن انخفاض رسوم الخدمة سيؤثر سلبا في أرباحها في العام المقبل، ما يعزز مخاوف بشأن توقعات أرباح القطاع.

وفي أول أيام التداول في تشرين الثاني (نوفمبر) انخفض مؤشر نيكاي القياسي 1.1 في المائة ليغلق عند 21687.65 نقطة.

من جهة أخرى، صعدت الأسهم الصينية في تداولات أمس مع ارتفاع اليوان، مدعومة بنمو نشاط القطاع الصناعي في شهر تشرين الأول (أكتوبر).

وارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.13 في المائة ليختتم الجلسة عند مستوى 2606 نقاط، فيما صعد مؤشر شنتشن المركب بنسبة 0.93 في المائة مغلقا عند مستوى 1306 نقاط