"نمو" تضيف 18 نقطة.. وقيم التداول تصعد 146 % إلى 2.6 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.75 في المائة لتكسب 18 نقطة وتغلق عند 2519 نقطة. وارتفعت قيم التداول 146 في المائة بنحو 1.6 مليون ريال لتصل إلى 2.6 مليون ريال، بمعدل عشرة آلاف ريال للصفقة. وزادت الأسهم المتداولة 246 في المائة بنحو 174 ألف سهم لتصل إلى 245 ألف سهم، بمعدل تدوير 1.5 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 102 في المائة بنحو 133 صفقة لتصل إلى 263 صفقة. وارتفعت ستة أسهم مقابل تراجع "باعظيم" وحيدا بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 26.70 ريال. وتصدر المرتفعة "الكثيري" بالنسبة القصوى 20 في المائة ليغلق عند 36.05 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 9.5 في المائة ليغلق عند 10.40 ريال، يليه "العمران" بنسبة 7.3 في المائة ليغلق عند 13.82 ريال.
وكان الأعلى تداولا "بحر العرب" بقيمة 1.3 مليون ريال، يليه "أبو معطي" بقيمة مليون ريال، وحل ثالثا "الكثيري" بقيمة 136 ألف ريال.
أسواق الأسهم- السعودية
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