الأسهم السعودية تفقد مستوى 7900 بضغط من قطاع المواد الأساسية

تراجعت الأسهم السعودية بنسبة 0.35 في المائة بنحو 27 نقطة لتغلق عند 7879 نقطة. وجاء التراجع بضغط من قطاع المواد الأساسية بقيادة "معادن". ولم تستطع السوق أن تتجاوز المقاومة 7910 التي تتزايد فيها الضغوط البيعية ليأتي الإغلاق دونها، واستمرار ذلك لا يعطي مؤشرا على وجود قوى شرائية في السوق، وأن السوق لا تفضل الأسعار الحالية. لكن نسبة التراجع محدودة مقارنة بمكاسب الجلسة السابقة، ما يعطي مجالا لمحاولة اختراق المقاومة في الجلسة المقبلة، وإن نجحت السوق في ذلك واستقرت أعلى منها، ستعطي مؤشرا جيدا على دخول السوق لموجة ارتفاع تستمر لعدة أشهر تستهدف اختراق 8000 نقطة والوصول إلى أعلى مستويات هذا العام عند 8500 نقطة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 7907 نقاط، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7924 نقطة رابحا 0.22 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7868 نقطة فاقدا 0.49 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7879 نقطة فاقدا 27 نقطة بنسبة 0.35 في المائة. وتراجعت السيولة 8 في المائة بنحو 289 مليون ريال لتصل إلى 3.4 مليار ريال، بمعدل 26 ألف ريال للصفقة، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 9 في المائة بنحو 16 مليون سهم متداول لتصل إلى 166 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.3 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 1 في المائة لتصل إلى 131 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفع قطاعا "النقل" بنسبة 1.9 في المائة، يليه "الأدوية" بنسبة 0.65 في المائة، مقابل تراجع بقية القطاعات تصدرها "الرعاية الصحية" بنسبة 1.9 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" بنسبة 1.8 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 1.6 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 30 في المائة بقيمة مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 20 في المائة بقيمة 699 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 9 في المائة بتداولات 295 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم المرتفعة "وفا للتأمين" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 11.34 ريال، يليه "نماء" بنسبة 7.3 في المائة ليغلق عند 30.7 ريال، وحل ثالثا "أنابيب السعودية" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 20.44 ريال. في المقابل تصدر المتراجعة "الكابلات" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 36.20 ريال، يليه "الأسماك" بنسبة 6.9 في المائة ليغلق عند 19.98 ريال، وحل ثالثا "أنعام القابضة" بنسبة 5.86 في المائة ليغلق عند 10.60 ريال.وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 481 مليون ريال بنسبة 14 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 373 مليون ريال بنسبة 11 في المائة، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 5 في المائة بقيمة 182 مليون ريال.*وحدة التقارير الاقتصادية