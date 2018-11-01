ولي العهد يلتقي وفدا من القيادات المسيحية الإنجيلية الأمريكية

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم وفداً من القيادات المسيحية الإنجيلية الأمريكية الذي يزور المملكة حاليا ضمن جولة في المنطقة. وجرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية بذل الجهود المشتركة بما يعزز التعايش والتسامح ومكافحة التطرف والإرهاب . حضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى، ووزير الخارجية عادل الجبير.