مكالمة هاتفية بين ترمب والرئيس الصيني لتخفيف حدة الحرب التجارية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنّه أجرى مكالمة هاتفية "جيّدة جداً" مع نظيره الصيني شي جينبينغ حول النزاع التجاري المتصاعد بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه على تويتر "لقد أجريت لتوّي نقاشاّ مطوّلاً وجيّداً جداً مع الرئيس الصيني شي جينبينغ. لقد تحدّثنا عن مواضيع عديدة مع التركيز بشدّة على التجارة".

وشدّد الرئيس الأميركي على أنّ المحادثات حول المسائل التجارية بين البلدين "تتقدّم بسلاسة" وأنّه اتّفق مع شي على لقائه على هامش قمّة مجموعة العشرين المقرّرة في بوينوس إيرس في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، مشيراّ إلى أنّه "يجري حالياً تحديد موعد" لهذا اللقاء.

وأعلن الرئيس الأميركي من جهة ثانية أنّه أجرى ونظيره الصيني "نقاشاً جيّداً حول كوريا الشمالية".

وتصاعدت الخلافات التجارية في الأشهر الأخيرة بين واشنطن وبكين، إذ فرض ترامب رسوماً جمركيّة مشدّدة على ما قيمته 250 مليار دولار من المنتجات التي تصدّرها الصين إلى بلاده سنوياً، وهو يهدّد بفرض مزيد من الضرائب بحيث تغطي في نهاية المطاف مجمل الواردات الأميركية من البضائع الصينية والتي تقارب قيمتها نصف تريليون دولار سنوياً.

وردّت بكين على الإجراءات الأميركية بفرض ضرائب على 110 مليار دولار من الصادرات الأميركية إلى الصين.

وأدّت هذه الحرب التجارية إلى تراجع حادّ في أسواق الأسهم، فيما أعربت مصارف مركزية في جميع أنحاء العالم عن مخاوفها من تداعيات هذا النزاع.