الأسهم الأمريكية ترتفع بدعم نتائج أعمال قوية

ارتفعت الأسهم الأمريكية عند بدء تداولاتها اليوم الخميس في مستهل معاملات نوفمبر، حيث عززت مجموعة من تقارير الأرباح الإيجابية الإقبال على المخاطرة.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 26.32 نقطة أو 0.10 بالمئة إلى 25142.08 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 5.84 نقطة أو 0.22 بالمئة إلى 2717.58 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 21.92 نقطة أو 0.30 بالمئة إلى 7327.82 نقطة.