مصر تتفق مع "اكوا باور" السعودية على بناء محطة كهرباء بـ 2.3 مليار دولار

قال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر إن بلاده وقعت اليوم الخميس اتفاقا مع شركة أكوا باور السعودية لبناء محطة كهرباء في جنوب البلاد تتضمن استثمارا بقيمة 2.3 مليار دولار.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي أن المحطة، التي ستبلغ قدرتها 2250 ميجاوات، ستُقام في محافظة الأقصر بجنوب مصر.