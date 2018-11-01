هيئة الاستثمار توقع اتفاقية تعاون مع "إنديفر" لتحفيز الاستثمار في السعودية

وقعت الهيئة العامة للاستثمار اليوم, اتفاقية تعاون مع إنديفر السعودية بهدف دعم رواد الأعمال من خلال العمل على توطين التقنية، وتسهيل استقطاب الاستثمارات الخارجية، وجذب الخبرات العالمية. وخرجت الاتفاقية التي وقعها كل من معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر، ورئيس مجلس إدارة إنديفر رامي التركي، في مقر الهيئة بالعاصمة الرياض بتسليم رخصاً استثمارية لشركتين ضمن مجموعة إنديفر، حيث تسلم الرخصة الأولى رئيس مجلس إدارة "يوتيرن" قسورة الخطيب، في حين تسلم الرخصة الثانية الرئيس التنفيذي ليونيفونك (Unifonic) أحمد حمدان.فيما حصلت منصة يونيفونك (Unifonic) على تمويل استثماري بقيمة قدرت بـ 78.75 مليون ريال، الذي يعد أكبر تمويل استثماري فئة (أ) في المنطقة، حيث قاد هذا التمويل كل من صندوق الاستثمار STV، وصندوق الرياض تقنية، وشركة عِلم، وصندوق حافر إنديفر (Endeavor Catalyst)، ورائد فنشرز.وفي ذات الإطار، قامت شركة يوتيرن (UTURN) أكبر شركة محتوى فيديو عربي رقمي، بعقد شراكة مع شركة ويبيديا (Webedia) الفرنسية، التي تعد أكبر شركة رقمية في أوروبا لدعم المحتوى الرقمي، ونتيجة لهذا الشراكة قامت فايف كابيتال (Five Capital) بعقد صفقة مع الشركتين قدرت بـ 375مليون ريال.يذكر أن قطاع الابتكار ورواد الأعمال يعد من القطاعات الناشئة في الهيئة العامة للاستثمار، التي تشهد نمواً متسارعاً في استقطاب الشركات التقنية الناشئة، وصناديق الاستثمار الجريء، وذلك من خلال عرض الفرص الاستثمارية وتحفيز دخول ريادي الأعمال، مما يسهم في نقل التقنية وخلق المزيد من فرص العمل.