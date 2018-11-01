بإيرادات مالية تجاوزت 8 مليارات دولار.. العراق يصدر 3.5 مليون برميل يوميا خلال أكتوبر

أعلن متحدث عراقي اليوم الخميس أن متوسط صادرات النفط الخام العراقية لشهر أكتوبر الماضي بلغ 3ملايين و 469 ألف برميل يوميا من الموانيء الجنوبية في محافظة البصرة 550/ كم جنوبي العراق.

وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية ، في بيان صحفي اليوم الخميس ، إن صادرات الشهر الماضي حققت إيرادات مالية تجاوزت ثمانية مليارات و55مليون دولار.

وأضاف أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ نحو 75دولارا للبرميل ، وأن الكميات المصدرة من النفط الخام هي من الحقول النفطية في وسط وجنوبي العراق.

ومازالت الحكومة العراقية متوقفة عن تصدير نفط كركوك شمالي البلاد على خلفية رفض سلطات إقليم كردستان تولى شركة تسويق النفط العراقية الحكومية "سومو" الإشراف على جميع الكميات المصدرة من النفط الخام عبر خط أنابيب كردستان إلى ميناء جيهان التركي بما فيها الكميات المنتجة من حقول الإقليم .

وتخطط الحكومة العراقية إلى رفع سقف صادرات النفط الخام للعام المقبل إلى 3ملايين و880 ألف برميل يوميا من ضمنها 250 ألف برميل يوميا من حقول اقليم كردستان في إطار الموازنة العامة الاتحادية للعراق العام المقبل.