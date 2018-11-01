الملك يستقبل عددا من الوزراء السابقين والكتاب والمثقفين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، عددا من الوزراء السابقين والكتاب والمثقفين، الذين قدموا للسلام عليه وهم كل من: جميل الحجيلان، ومحمد أبا الخيل، والدكتور عبدالعزيز المانع، والدكتور علي الجهني، والدكتور عبدالرحمن الشبيلي، والدكتور مرزوق بن تنباك، والدكتور أحمد الزيلعي، والدكتور جاسر الحربش، وأبوعبد الرحمن بن عقيل الظاهري، وحمد القاضي، وعبدالله الغذامي. وقد نوه خادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال بجهودهم التي بذلوها في خدمة الوطن. كما تم خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات الفكرية والثقافية.