الصين تخفض وارداتها من نفط إيران بـ 34% في سبتمبر

انخفضت واردات الصين من النفط الخام الإيراني في سبتمبر أيلول انخفاضا كبيرا عن الشهر ذاته من العام الماضي، في مؤشر على أن الصين تكبح مشترياتها من إيران مع تأهب واشنطن لإعادة فرض عقوبات على قطاع النفط الإيراني. وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية أن شحنات النفط من إيران بلغت 2.13 مليون طن في سبتمبر ، أو 518 ألفا و300 برميل يوميا، بانخفاض نسبته 34 بالمئة مقارنة مع 3.22 مليون طن في سبتمبر من العام الماضي. وقالت الإدارة العامة للجمارك الصينية في بيان إنها تنشر البيانات الشهرية بشأن واردات وصادرات السلع الأولية، بما في ذلك بلد المنشأ للواردات وبلد الوجهة للصادرات. كان مكتب الجمارك يقدم في السابق تلك البيانات مقابل رسوم لكنه علق هذه الخدمة في أبريل نيسان.