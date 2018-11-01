النفط يتراجع بفعل مؤشرات على زيادة المعروض ومخاوف اقتصادية

تراجعت أسعار النفط اليوم لتواصل الخسائر التي بدأتها في الجلسة السابقة تحت ضغط مؤشرات على زيادة الإمدادات ومخاوف متنامية من احتمال ضعف الطلب في ضوء توقعات التباطؤ الاقتصادي العالمي. وبحلول الساعة 05:27 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم الثاني 37 سنتا أو 0.49 بالمئة إلى 74.67 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا إلى 65.02 دولار للبرميل وسجل الخامان أسوأ أداء شهري لهما منذ يوليو 2016 أمس الأربعاء حيث تراجع خام برنت 8.8 بالمئة بينما نزل خام غرب تكساس الوسيط 10.9 بالمئة. جاء انخفاض الأسعار اليوم الخميس بعدما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية زيادة مخزونات الخام الأمريكية في الأسبوع الماضي للأسبوع السادس على التوالي.