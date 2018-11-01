"دراية ريت" يستحوذ على 4 عقارات لوجستية في الرياض وجدة والدمام بـ 269 مليون ريال

أعلنت شركة دراية المالية عن ابرام اتفاقية شراء لاستحواذ صندوق دراية ريت على مجموعة من العقارات اللوجتسية بالمملكة العربية السعودية مقابل مبلغ إجمالي قدره 269 مليون ريال سعودي، علما بأن الفترة المحددة لاستكمال إجراءات نقل ملكية العقارات هي 90 يوما من تاريخ التوقيع قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.

يقع العقار الأول في حي السلي بمدينة الرياض على شمال الطريق الدائري الجنوبي وعلى شرق شارع اسطنبول. والعقار عبارة عن مجمع لوجستي يحتوي على 12 مستودعا قائما بحد ذاته ضمن محيط مسور. وتبلغ المساحة المبنية حوالي 96,800 متر مربع مقامة على أرض مساحتها حوالي 214,600 متر مربع. وبلغت قيمة الاستحواذ على العقار الأول 196 مليون ريال سعودي.

ويقع العقار الثاني في حي الخمرة بمدينة جدة على شرق شارع الملك فيصل. والعقار عبارة عن مجمع لوجستي يحتوي على خمس مستودعات قائمة بحد ذاتها ضمن محيط مسور. وتبلغ المساحة المبنية حوالي 25,800 متر مربع مقامة على أرض مساحتها حوالي 40,000 متر مربع. وبلغت قيمة الاستحواذ على العقار الثاني 44 مليون ريال سعودي.

ويقع العقار الثالث في حي الخالدية بمدينة الدمام على شرق طريق الملك فهد. والعقار عبارة عن مستودعين اثنين. وتبلغ المساحة المبنية حوالي 10,000 متر مربع مقامة على أرض مساحتها حوالي 12,000 متر مربع. وبلغت قيمة الاستحواذ على العقار الثالث 18 مليون ريال سعودي.

ويقع العقار الرابع في حي الميناء بمدينة الدمام على شرق طريق الملك فيصل. والعقار عبارة عن ثلاث عمائر سكنية للعمال. وتبلغ المساحة المبنية حوالي 5,110 متر مربع مقامة على أرض مساحتها حوالي 2,160 متر مربع. وبلغت قيمة الاستحواذ على العقار الرابع 11 مليون ريال سعودي.

سيتم تأجير العقار الأول والثاني والثالث بالكامل على شركة جدير لإدارة الأملاك وهي شركة ذات علاقة مع البائع وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراغ ملزمة على الطرفين. وسيقدم المستأجر سندات لأمر تغطي كافة الإيجارات خلال مدة العقد بالاضافة الى اتفاقية ضمان للإيجار وذلك لتعزيز الالتزام بتسديد الدفعات حسب بنود العقد. مع العلم بأن هذه العقارات الثلاثة مؤجرة لشركات أخرى من الباطن. وستكون إيجارات العقارات الثلاث كالتالي:

العقار الأول، الرياض، الإيجار السنوي 18,230,000 ريال

العقار الثاني، جدة، الإيجار السنوي 4,060,000 ريال

العقار الثالث، الدمام، الإيجار السنوي 1,670,000 ريال

أما العقار الرابع فسيتم تأجيره بالكامل على شركة إمداد للموارد البشرية وهي شركة ذات علاقة مع البائع وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراغ ملزمة على الطرفين. وسيقدم المستأجر سندات لأمر تغطي كافة الإيجارات خلال مدة العقد بالاضافة الى اتفاقية ضمان للإيجار وذلك لتعزيز الالتزام بتسديد الدفعات حسب بنود العقد. مع العلم بأن العقار يستخدم حاليا للاحتياجات الخاصة بالمستأجر. وتبلغ القيمة الإيجارية السنوية لهذا العقار 1,060,000 ريال.

يتوقع استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية لانتقال ملكية العقار لدى الجهات النظامية خلال 90 يوما من تاريخ التوقيع قابلة للتمديد بموافقة الطرفين. هذا وسيتم تمويل هذه الصفقة من خلال التسهيلات البنكية المتاحة للصندوق.

إن الأثر المالي للصفقة يتوقع أن يكون ايجابياً بشكل عام والذي سينعكس على نتائج الصندوق خلال النصف الأول من العام 2019م وذلك في حال إكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالصفقة. هذا وتود دراية المالية أن تؤكد بأنه لا توجد أطراف ذات علاقة في هذه الصفقة غير ماتم ذكره سابقا. وستقوم الشركة بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية في حينها.