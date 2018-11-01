انخفاض أرباح "أسمنت ينبع" 5% في الربع الثالث

انخفضت أرباح شركة أسمنت ينبع بنسبة 5.555 في المائة إلى 17 مليون ريال بنهاية الربع الثالث 2018 مقارنة بأرباح 18 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام السابق. وبلغ إجمالي الربح للفترة المنتهية في 2018-09-30 نحو 60 مليون ريال مقابل 223 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 73.094 في المائة. وبلغت ربحية السهم نحو 0.38 ريال مقابل 1.42 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

وقالت الشركة: "يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع صافي الربح للربع المماثل من العام السابق إلى : 1 - انخفاض متوسط سعر البيع نتيجة المنافسة الشديدة . 2- ارتفاع تكلفة التمويل الاسلامي".