انخفاض أرباح "الكيميائية " 51% في الربع الثالث

انخفضت أرباح الشركة الكيميائية السعودية بنسبة 51.49 في المائة إلى 13.51 مليون ريال بنهاية الربع الثالث 2018 مقارنة بأرباح 27.85 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام السابق. وبلغ إجمالي الربح للفترة المنتهية في 2018-09-30 نحو 97.75 مليون ريال مقابل 111.58 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 12.394 في المائة. وبلغت ربحية السهم نحو 1.55 ريال مقابل 1.76 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

وقالت الشركة: "يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي الى انخفاض مبيعات المتفجرات ذات العائد الأعلى بالرغم من وجود نمو في مبيعات الأدوية ذات العائد الاقل، بالإضافة إلى زيادة المصروفات التشغيلية (لقطاع الأدوية بسبب زيادة المبيعات)، وزيادة المصروفات التمويلية للمرابحات الإسلامية".