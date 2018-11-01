"الراجحي ريت" يستحوذ على "مستودعات لولو المركزية" بـ 52.250 مليون ريال

أعلنت شركة الراجحي المالية عن اتمام صندوق الراجحي ريت عملية الاستحواذ على عقار جديد يعرف باسم مستودعات لولو المركزية.

وتم إتمام عملية الاستحواذ على العقار في يوم الأربعاء 22/02/1440هـ الموافق 31/10/2018م بقيمة شرائية تبلغ 52.250 مليون ريال، تم تمويله من خلال تسهيلات مصرفية متوافقة مع الضوابط الشرعية لصالح صندوق الراجحي ريت.

وتتمتع مستودعات لولو المركزية بمواصفات عالية حيث تقع على طريق الخرج، مدينة البوابة الصناعية، الرياض وتبلغ مساحة الأرض 23,716.29 متر ومساحة البناء 16,500 متر. يحتوي العقار على مستودعات تعمل بشكل أوتوماتيكي تم تركيبها وتجهيزها بما يتواكب مع أحدث النظم الحديثة للمستودعات، كما تحتوي المستودعات على مخازن للتبريد ووحدة إعادة التغليف.

والعقار مؤجر بالكامل على شركة لولو السعودية هايبرماركت بمبلغ إيجار سنوي وقدره 3.795 مليون ريال ويزداد الإيجار السنوي بنسبة 12٪ كل خمس سنوات. تبلغ مدة عقد الإيجار مع لولو السعودية هايبرماركت 15 سنة ابتداءً من 16 ديسمبر 2016.

ومن المتوقع أن تكون نتيجة هذا الاستحواذ إيجابية على الأداء المالي المستقبلي لصندوق الراجحي ريت. وتؤكد شركة الراجحي المالية عدم وجود أطراف ذات علاقة في عملية الاستحواذ باستثناء مصدر التمويل الذي تم الحصول عليه من خلال تسهيلات مصرفية من مصرف الراجحي.