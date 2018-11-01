"الأسماك" تقدم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق

إلحاقاً لإعلان الشركة السعودية للأسماك المنشور على موقع تداول بتاريخ 24 أكتوبر 2018م بخصوص توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة والقيام بعد ذلك بزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية. تود الشركة إبلاغ مساهميها الكرام بأنها قدمت ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية في يوم الأربعاء بتاريخ 31 أكتوبر 2018م.

وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية في هذا الشأن حال توفرها.