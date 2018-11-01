"الخضري": لم نتمكن من نشر النتائج المالية بسبب متطلبات مراجع الحسابات

أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري أنها لا تزال بصدد إستيفاء بعض متطلبات مراجع الحسابات، وهو الأمر الذى أدى إلى عدم الإنتهاء من الإجراءات المتعلقة بالمراجعة ومن ثم عدم التمكن من نشر النتائج المالية خلال الفترة المتوقعة الواردة بالإعلان المنشور بتاريخ 30/09/2018. وتتوقع الشركة نشر قوائمها المالية المشار إليها قبل 22/11/2018. وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات في هذا الصدد فور توفرها.

ويتعذر حاليا تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على تأجيل اعلان النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/06/2018، حيث لا تزال عملية المراجعة مستمرة، وسوف يتم الإفصاح عن ذلك الأثر - إن وجد - في حينه.

وتؤكد الشركة أن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/06/2018 في الوقت المحدد إنما يعود فقط لأمر إجرائي يتعلق بعملية المراجعة، ولا يتعلق بعمليات الشركة التشغيلية.