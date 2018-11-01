ترمب: الإمدادات النفطية كافية لخفض المشتريات من إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الأربعاء في مذكرة رئاسية إنه خلص إلى وجود إمدادات كافية من البترول والمنتجات البترولية من دول أخرى غير إيران بما يسمح للولايات المتحدة بخفض مشترياتها من طهران.

وتجيء المذكرة الموجهة إلى وزارات الخارجية والخزانة والطاقة قبل أيام من تجديد العقوبات الأمريكية على قطاع النفط الإيراني المقرر في الخامس من نوفمبر.