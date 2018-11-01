ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 22.7% في أكتوبر

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن صادرت البلاد ارتفعت بنسبة 7ر22% على أساس سنوي في شهر أكتوبر الماضي لتصل إلى 97ر54 مليار دولار.

ومثلت صادرات البلاد للشهر الماضي، ثاني أكبر حجم للصادرات منذ عام 1956 الذي بدأت فيه البلاد جمع البيانات ذات الصلة، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

وسجل المتوسط اليومي للصادرات 93ر2 مليار دولار.

وتجاوزت صادرات البلاد 50 مليار دولار للشهر السادس على التوالي منذ شهر مايو الماضي.

وبلغ حجم الصادرات التراكمي خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام 3ر505 مليار دولار بزيادة قدرها 4ر6% عن نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة أعلى مستوى لها.

وارتفعت واردات البلاد بنسبة 9ر27% على أساس سنوي إلى 42ر48 مليار دولار.

وسجل الميزان التجاري فائضا قدره 55ر6 مليار دولار.