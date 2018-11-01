ميزانية الربع الثالث .. نتائج الإصلاحات تتحقق

أظهرت المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث من السنة المالية 2018م، انخفاض معدلات العجز مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وأيضا مقارنة بالميزانية المعتمدة لهذا العام، مدعوما بنمو إيجابي ملحوظ في الإيرادات النفطية وغير النفطية، بما يؤكد فاعلية الإصلاحات الاقتصادية والتدابير المالية الرامية إلى استدامة المالية العامة وفاعلية إدارتها.

وبحسب ما أعلنت وزارة المالية تأكيدا لالتزام الحكومة بالشفافية والإفصاح المالي، وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة، فقد بلغ إجمالي الإيرادات للربع الثالث 223.262 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 57 في المائة عن الربع المماثل من العام الماضي.

فيما بلغ إجمالي الإيرادات بنهاية الربع الثالث (خلال 9 أشهر) 663.113 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 47 في المائة مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام الماضي.

وفيما يتعلق بالإيرادات غير النفطية، فقد بلغت للربع الثالث 69.312 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 45 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، فيما بلغت بنهاية الربع الثالث 211.051 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 48 في المائة مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام الماضي.

أما الإيرادات النفطية، فقد بلغت خلال الربع الثالث 153.950 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 63 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، مدفوعا بتحسن في أسعار النفط بالأسواق العالمية.

في حين بلغت قيمتها بنهاية الربع الثالث 452.062 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 47 في المائة مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام الماضي.

وبلغ إجمالي النفقات خلال الربع الثالث 230.549 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 21 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

فيما بلغ إجمالي المنصرف الفعلي بنهاية الربع الثالث نحو 712.090 مليار ريال، بنسبة 73 في المائة من إجمالي الميزانية المقدرة خلال العام، بزيادة 52 في المائة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

أما العجز، فقد بلغ في الربع الثالث 7.287 مليار ريال، في حين بلغ حتى نهاية الربع الثالث 48.977 مليار ريال مقارنة بـ 121.458 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، مقابل 194.657 مليار ريال لإجمالي العام في الميزانية المعتمدة.

ووفقا لمؤشرات وزارة المالية، فقد ارتفع الدين العام إلى 549.516 مليار ريال في نهاية سبتمبر 2018م مقابل 443.253 مليار ريال بنهاية عام 2017.

من جانبه، قال محمد الجدعان؛ وزير المالية، إن "الأرقام المالية المعلنة عن أداء الميزانية للربع الثالث من العام الجاري تؤكد أن المالية العامة تشهد تحسنا ملموسا في الانضباط المالي، والخفض التدريجي لمعدلات العجز نتيجة نجاح تطبيق العديد من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق".

وأضاف، "هذا التحسن يعكسه انخفاض معدلات العجز، سواء مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2017م، أو مقارنة بالميزانية المعتمدة، مع نمو إيجابي ملحوظ في الإيرادات بشقيها النفطية وغير النفطية، على الرغم من زيادة الإنفاق الإجتماعي على مبادرات متعددة مثل حساب المواطن، وبدل غلاء المعيشة، وزيادة النفقات الرأسمالية على البنية التحتية".

وتابع "هذا يدعم توجهاتنا أكثر نحو مواصلة إصلاحاتنا الاقتصادية، التي تؤتي ثمارها بشكل جلي خلال هذا العام، وصولا إلى أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي، وذلك من خلال العمل بشكل أكبر على تعظيم الإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي ومع الاستمرار في تحفيز معدلات النمو الاقتصادي ".

ونوّه إلى أنه رغم المؤشرات الإيجابية، التي عكستها بيانات التقرير الربعي الثالث؛ إلا أن تحديات المالية العامة ما زالت قائمة، ما يتطلب الاستمرار في بذل الجهد والمضي قدما في إصلاحاتنا.