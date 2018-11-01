عجز الميزانية يتراجع 60 % بنهاية الربع الثالث .. بلغ 49 مليار ريال

انخفض عجز الميزانية السعودية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2018، بنسبة 60 في المائة، بما يعادل 72.5 مليار ريال، ليبلغ نحو 49 مليار ريال، مقابل 121.5 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات صادرة عن وزارة المالية السعودية، جاء انخفاض العجز نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة 47 في المائة بما يعادل 213 مليار ريال، لتبلغ 663.1 مليار ريال في التسعة أشهر الأولى من عام 2018، مقابل 450.1 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي 2017.وذلك على الرغم من ارتفاع المصروفات بنسبة 25 في المائة بما يعادل 140.5 مليار ريال، لتبلغ 712.1 مليار ريال في التسعة أشهر الأولى من عام 2018، مقابل 571.6 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي 2017.وجاء ارتفاع الإيرادات من ارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة 47 في المائة بما يعادل 144.7 مليار ريال، لتبلغ 452.1 مليار ريال في التسعة أشهر الأولى من عام 2018، مقابل 307.3 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي 2017.كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 48 في المائة بما يعادل 68.2 مليار ريال، لتبلغ 211.1 مليار ريال في التسعة أشهر الأولى من عام 2018، مقابل 142.8 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي 2017.وسجل العجز خلال الربع الثالث من العام الجاري 2018، نحو 7.3 مليار ريال، منخفضا بنسبة 85 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.* وحدة التقارير الاقتصادية