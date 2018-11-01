الأسهم السعودية تصعد فوق مستوى 7900 نقطة بقيادة «المواد الأساسية»

عادت الأسهم السعودية إلى الارتفاع لتغلق عند 7907 نقاط بمكاسب 74 نقطة بنسبة 1 في المائة تقريبا، مع نمو في القيمة السوقية بنحو 14 مليار ريال لتصل إلى 1.88 تريليون ريال. وجاء الارتفاع بدعم جماعي من القطاعات تصدرها قطاع المواد الأساسية بقيادة سهم "كيان السعودية".وجاء الأداء متوافقا مع التقرير السابق، حيث أشير إلى أن السوق ستحاول الوصول إلى مستويات 7913 نقطة وجاء الإغلاق بفارق خمس نقاط. من المهم في جلسة اليوم الاستقرار أعلى من المقاومة 7910 نقاط التي قد تتزايد عندها الضغوط البعيية، وأن يستمر ذلك لتعزيز شهية المخاطرة في السوق ما يدفعها إلى اختراق 8000 نقطة لتتزايد الثقة وتتوالى الارتفاعات للوصول إلى أعلى مستويات هذا العام عند 8500 نقطة، التي ستكون مدعومة باستمرار نمو أرباح الشركات.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 7832 نقطة، واتجه نحو الأعلى ليصل إلى 7917 نقطة رابحا 1 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7907 نقاط رابحا 74 نقطة بنسبة 0.9 في المائة. وارتفعت السيولة 18 في المائة بنحو 577 مليون ريال لتصل إلى 3.7 مليار ريال، بمعدل 28 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 23 في المائة بنحو 34 مليون سهم لتصل إلى 182 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.33 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 12 في المائة إلى 133 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفعت جميع القطاعات ما عدا "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.2 في المائة. وتصدر المرتفعة "الإعلام والترفية" بنسبة 4 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 2 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 2 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 35 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 19 في المائة بقيمة 720 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 7 في المائة بقيمة 259 مليون ريال.أداء الأسهمارتفعت ثلاثة أسهم بالنسبة القصوى تصدرها "الأسماك" بنسبة 9.94 في المائة ليغلق عند 21.46 ريال، يليه "تهامة للإعلان" بنسبة 9.92 في المائة ليغلق عند 42.10 ريال، وحل ثالثا "طباعة وتغليف" بنسبة 9.90 في المائة ليغلق عند 16.88 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "المملكة القابضة" بنسبة 2.35 في المائة ليغلق عند 7.90 ريال، يليه "بوان" بنسبة 1.8 في المائة ليغلق عند 13.90 ريال، وحل ثالثا "زين السعودية" بنسبة 1.25 في المائة ليغلق عند 6.32 ريال.وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 457 مليون ريال بنسبة 12 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 382 مليون ريال بنسبة 10 في المائة، وحل ثالثا "كيان السعودية" بنسبة 7 في المائة بقيمة 273 مليون ريال.*وحدة التقارير الاقتصادية