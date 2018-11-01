«نمو» تفقد 59 نقطة وقيم التداول ترتفع إلى مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 2.3 في المائة لتغلق عند 2500 نقطة فاقدة 59 نقطة. وارتفعت قيم التداول 202 في المائة بنحو 716 ألف ريال لتصل إلى مليون ريال، بمعدل ثمانية آلاف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 239 في المائة بنحو 50 ألف سهم لتصل إلى 71 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.42 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 75 في المائة بنحو 56 صفقة لتصل إلى 130 صفقة. وارتفع سهم "ريدان" وحيدا بنسبة 0.5 في المائة ليغلق عند 12.60 ريال، مقابل تراجع ثلاثة أسهم تصدرها "بحر العرب" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 9.50 ريال، يليه "ثوب الأصيل" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 24 ريالا، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بنسبة 3.8 في المائة ليغلق عند 61.10 ريال. وكان الأعلى تداولا "الكثيري" بقيمة 365 ألف ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 353 ألف ريال، وحل ثالثا "ريدان" بقيمة 182 ألف ريال.