القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ سلمان الصباح

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ سلمان محمد سلمان الحمود السلمان الصباح. وقال الملك : " علمنا بنبأ وفاة الشيخ سلمان محمد سلمان الحمود السلمان الصباح ـ رحمه الله ـ، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".
كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ سلمان محمد سلمان الحمود السلمان الصباح . وقال ولي العهد : " تلقيت نبأ وفاة الشيخ سلمان محمد سلمان الحمود السلمان الصباح ـ رحمه الله ـ، وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب ".
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