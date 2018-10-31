احتياطي تونس الأجنبي يرتفع إلى 13.28 مليار دينار بعد بيع سندات

قال البنك المركزي التونسي اليوم الأربعاء إن احتياطي تونس من النقد الأجنبي ارتفع إلى 13.28 مليار دينار (4.61 مليار دولار)، بما يعادل 83 يوما من الواردات، بعد أن باعت الأسبوع الماضي سندات بقيمة 500 مليون يورو (565.60 مليون دولار).

وكان رصيد تونس أمس الثلاثاء 11.66 مليار دينار، أي ما يعادل 73 يوما فقط من الواردات.

ورغم ارتفاع رصيد تونس من النقد الأجنبي، لا يزال تحت خط 90 يوما من الواردات، مقارنة مع 96 يوما قبل عام.