تراجع أرباح تشغيل "أير فرانس - كيه.إل.إم" الفرنسية الهولندية للطيران في الربع الثالث

أعلنت شركة الطيران الفرنسية الهولندية "أير فرانس-كيه.إل.إم" اليوم الأربعاء تراجع أرباح التشغيل خلال الربع الثالث من العام الحالي بمقدار 77 مليون يورو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 1.065 مليار يورو، مضيفة أن هذه النتائج تؤكد "مرونة" الشركة في مواجهة ارتفاع أسعار الوقود وتقلب أسعار الصرف.

وأشارت الشركة أن أرباح التشغيل تزيد بمقدار 11 مليون يورو سنويا في حال وضع التغيير في أسعار الصرف في الحسبان.

جاء الإعلان عن نتائج الشركة خلال الربع الثالث من العام الحالي، بعد أقل من أسبوعين، من توصلها إلى اتفاق نهائي مع النقابات العمالية بشأن زيادة الأجور بنسبة 2% سنويا للعامين الحالي والمقبل.

كان الرئيس التنفيذي السابق للشركة "جان مارك جانيلاك" استقال من منصبه في مايو الماضي عندما رفضت النقابات العمالية مقترحاته لإنهاء سلسلة الإضرابات العمالية التي كانت تستمر يوما كل 3 أيام عمل مما كلف الشركة 335 مليون يورو خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقال الرئيس التنفيذي الجديد للشركة "بنيامين سميث" ، إن "الاتفاق بشأن الأجور الذي وقعته أير فرانس سيحقق الاستقرار ويفتح آفاق جديدة أمام أعمالنا وعمالنا".

في الوقت نفسه، أبقت الشركة الفرنسية الهولندية على توقعاتها بشأن زيادة نفقاتها بما يصل إلى 1% مع تثبيت أسعار الصرف والوقود ومخصصات التقاعد. في حين خفضت الشركة توقعاتها بشأن نسبة الزيادة في طاقتها التشغيلية بما يتراوح بين 2.5% و3.5% إلى ما يتراوح بين 2% و2.5% فقط نتيجة "غموض" السياق العالمي على خلفية الأوضاع الجيوسياسية وارتفاع أسعار الوقود.