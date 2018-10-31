وصول القوات السعودية إلى مصر للمشاركة في تمرين "درع العرب 1"

وصلت اليوم إلى مطار قاعدة جناكليس الجوية بجمهورية مصر العربية ومطار قاعدة برج العرب الجوية, طلائع القوات المسلحة السعودية المشاركة في تمرين "درع العرب1"، حيث كان في استقبالهم عدد من ضباط القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.وأوضح الملحق العسكري في سفارة المملكة العميد الركن عبدالله بن يوسف الجاسر, أن تمرين "درع العرب1" يهدف إلى تنمية وتعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة للدول العربية الشقيقة المشاركة في التمرين من خلال تنفيذ تدريب مشترك يسهم في تطوير وتوحيد المفاهيم العسكرية بين الدول العربية في ظل التحديات الحالية بالمنطقة، إضافة إلى تبادل الخبرات المكتسبة في مجال العمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب .من جهته بيّن قائد القوات السعودية المشاركة في التمرين العميد الركن عبدالله بن حسين السبيعي، أن تمرين "درع العرب1" تمرين ميداني مختلط متعدد الجنسيات، يشارك فيه عددٌ من الدول العربية الشقيقة من ضمنها المملكة العربية السعودية ممثلة في القوات المسلحة بقواتها البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي, مفيداً أن التمرين يشتمل على عدة أهداف أهمها توحيد المفاهيم في مجال العمل العربي المشترك.