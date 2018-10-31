الأرصاد: استمرار التقلبات الجوية على مناطق المملكة من الخميس وحتى الأحد

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرٍ لها اليوم نشرة عن استمرار توقعات هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد ، وذلك ابتداءً من يوم غدٍ الخميس وحتى السبت المقبل ، على مناطق مكة المكرمة , والطائف , وميسان , والكامل , ورنية , وتربة , وخليص , واضم , والمويه ، والأجزاء المجاورة لها ، وعلى منطقة المدينة المنورة تشمل العال , والعيص , وخيبر, واليتمة , الأكحل , ومهد الذهب , والحناكية ، ووادي الفرع , وبدر ولأجزاء الساحلية من ينبع , والرايس والأجزاء المجاورة ، وكذا أمطار متوسطة على الأجزاء الساحلية في كلٍ من جدة , ورابغ , والليث , والقنفذة والأجزاء المجاورة .وتوقعت الهيئة في ذات التوقيت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على تبوك ، وتيماء , والوجه , وأملج ، والباحة , وبلجرشي , والمندق , والمخواة , وقلوة والأجزاء المجاورة .وأورد التقرير توقعات بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة من يوم غدٍ الخميس إلى الأحد القادم ، على القصيم وتشمل عنيزة ، وبريدة , والرس , والبكيرية , والمذنب ، وعلى منطقة الرياض تشمل عفيف , والدوادمي , والقويعية ، والمجمعة , والزلفي , وشقراء والأجزاء المجاورة ، وكذلك على حائل , وبقعاء , والحائط , والغزالة ، وعلى عسير تشمل أبها , وخميس مشيط , ومحايل , وبيشة , والنماص , والمجاردة وتمتد إلى الأجزاء الساحلية ، وكذا على منطقة جازان فيفا , والعارضة , والخوبة , وهروب , وصبيا , وصامطة , وبيش , والطوال والأجزاء المجاورة جازان وتمتد إلى الأجزاء الساحلية من جيزان .وأبرز تقرير الهيئة عن الحالة المطرية فيما يخص يوم الجمعة الـ 24 إلى يوم السبت الـ 25 من الشهر الجاري، حيث يُتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الجوف، تشمل سكاكا, ودومة الجندل والأجزاء المجاورة، ومن يوم الجمعية إلى الأحد أمطار متوسطة إلى غزيرة على الحدود الشمالية تشمل عرعر, ورفحاء، وكذا على المنطقة الشرقية تشمل حفر الباطن, والقيصومة, والخفجي, والنعيرية الأجزاء المجاورة. ودعت الهيئة الجميع إلى متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي، بالإضافة لوسائل التواصل الإجتماعي.