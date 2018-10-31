الدولار يحقق مكاسب للشهر السابع مع صعود الأسهم

استقر الدولار عند أعلى مستوى في 16 شهرا اليوم الأربعاء حيث زاد الإقبال على شراء العملة الأمريكية بفضل تعافي الأسهم العالمية وسط تعليقات حذرة من بنك اليابان المركزي أعطت دعما للمعنويات أيضا.

وصعد الدولار مقابل سلة عملات منافسة إلى 97.07 مسجلا أعلى مستوى له منذ يونيو 2017 بارتفاع عشرة بالمئة عن المستويات المتدنية التي سجلها في فبراير.

واستقرت العملة الأمريكية عند مستوى مرتفع مقابل اليورو عند 1.1356 دولار.

وزاد الدولار لسبعة أشهر على التوالي مقابل اليورو.

ويتجه الدولار إلى اختبار مستوى مرتفع بلغه في يونيو 2017 عند 1.1120 دولار لليورو ويقترب من أعلى مستوياته مقابل الجنيه الاسترليني عند 1.2660 دولار وفقا لخبراء في براون برازرز هاريمان.

ووصل الاسترليني قرب أدنى مستوياته منذ منتصف أغسطس محوما عند 1.2705 دولار بعدما قالت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز يوم الثلاثاء إن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الانفصال البريطاني سيُدخل بريطانيا في ركود على الأرجح.