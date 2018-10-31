طرح المرحلة الأولى للنقل العام في حاضرة الدمام خلال نوفمبر المقبل

أعلن رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح أن طرح المرحلة الأولى للنقل العام في حاضرة الدمام سيكون في نوفمبر المقبل ويتم من خلالها عرض الخطوط الرئيسية التي تربط بين الدمام والمدن الرئيسية كالخبر والظهران والقطيف ورأس تنورة وغيرها، لافتا إلى أنه سيتم إطلاق منصة التراخيص الإلكترونية يوم الأحد القادم لتسهيل إجراءات التراخيص، كما أن الهيئة بصدد إطلاق منصة بيان الإلكترونية مع بداية العام الجديد2019م، وهي منصة لربط بيانات السائق بالمركبة. جاء ذلك في لقاء للرميح بغرفة الشرقية مع قطاع الأعمال بالمنطقة اليوم، بحضور رئيس الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي ونائب رئيس الغرفة حمد بن محمد البوعلي وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والطاقة إبراهيم ال الشيخ ورئيس اللجنة اللوجستية بندر الجابري وأمين عام الغرفة عبدالرحمن الوابل وعدد كبير من رجال وسيدات الأعمال والمهتمين بقطاع النقل العام , حيث لفت معاليه إلى أن هيئة النقل العام حريصة على دعم المستثمرين ومحاربة التستر ومنع الإغراق أو الاحتكار، مؤكدًا أن الهيئة هدفها الأساسي هو جذب الاستثمارات للقطاع بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030م أن تكون المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.