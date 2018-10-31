العراق يغلق محطة ضخ النفط في كركوك والصادرات لم تتأثر

قال مسؤولان في شركة نفط الشمال العراقية اليوم الأربعاء إن العراق أغلق محطة نفط تضخ 12 ألف برميل يوميا في حقل كركوك بسبب وجود كسر في خط أنابيب رئيسي الخام.

وأبلغ المسؤولان رويترز أن خط الأنابيب أُغلق أمس الثلاثاء لكن الإغلاق لم يؤثر على صادرات النفط.

وأضافا أن من المتوقع أن يجري إصلاح خط الأنابيب في غضون 36 ساعة.

وأضافا أن شركة نفط الشمال تحقق في تقارير أولية من فريق فني ذكرت أن الكسر نتج عن محاولة مهربين سرقة الخام من خط الأنابيب.

وقالا إن النفط الذي أُوقف ضخه كان يُورد إلى المصافي لكن عمليات التكرير لم تتأثر نظرا لأن الشحنات عادة ما تكون صغيرة.