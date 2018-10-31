وزير النفط العراقي : سعر الخام عادل حاليا

قال ثامر الغضبان وزير النفط العراقي الجديد اليوم الأربعاء إن السعر الحالي للخام "عادل"، مضيفا أن بلده العضو في أوبك سيتحلى بقدر كبير من المسؤولية في تزويد السوق بإمدادات وفيرة من النفط.

وقال الغضبان إن بلاده ستبذل قصارى جهدها لتحقيق الاستقرار في السوق. وجاءت تصريحات الغضبان للصحفيين بعد أن تولى رسميا حقيبة النفط خلفا لجبار اللعيبي.

وأضاف الغضبان أن سعر الخام ليس مرتفعا كثيرا حيث لا يتجاوز 100 دولار للبرميل ولا يصل إلى 30 دولارا للبرميل.