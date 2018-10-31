سعر البيع الرسمي للخام العماني يرتفع إلى 80.20 دولار للبرميل في ديسمبر

أظهرت حسابات رويترز استنادا إلى بيانات من بورصة دبي للطاقة اليوم الأربعاء أن سعر البيع الرسمي للخام العماني سيرتفع في ديسمبر بمقدار 1.48 دولار إلى 80.20 دولار للبرميل.

وسعر البيع الرسمي للخام العماني في ديسمبر هو متوسط التسويات العمانية اليومية لعقد أقرب استحقاق بحلول الساعة 0830 بتوقيت جرينتش في أكتوبر .

وجرى حساب السعر الرسمي لخام دبي عند حد التعادل مع سعر الخام العماني في بورصة دبي للطاقة عند 80.20 دولار للبرميل في ديسمبر.