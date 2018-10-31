ثبات معدل البطالة في منطقة اليورو عند 8.1% خلال الشهر الماضي

أظهرت أرقام أصدرتها وكالة الإحصاء الأوروبية " يوروستات" اليوم الأربعاء ثبات معدل البطالة عند 8.1% في سبتمبر الماضي.

وتمثل هذه النسبة أدنى نسبة يتم تسجيلها منذ نوفمبر .2008

وبلغ عدد العاطلين 13.2 مليون شخص خلال شهر سبتمبر، وهو نفس العدد تقريبا الذي تم تسجيله في شهر أغسطس الماضي.

ومن ناحية أخرى، ارتفع معدل البطالة بين الشباب في منطقة اليورو إلى 16.8% الشهر الماضي، مقارنة بـ 16.6% في أغسطس الماضي.

ومن بين الدول الـ28 بالاتحاد الأوروبي، سجلت جمهورية التشيك أدنى معدل بطالة العام الماضي بلغ 2.3% تليها ألمانيا وبولندا بنسبة 3.4%.

وسجلت اليونان أعلى نسبة بطالة بلغت 19.0% في يوليو الماضي، بحسب آخر بيانات توافرت، تليها إسبانيا بنسبة 14.9% خلال سبتمبر الماضي.

وبلغ معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي 6.7% الشهر الماضي، دون تغير عن شهر أغسطس الماضي.