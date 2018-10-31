ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.2 % خلال الشهر الجاري

قالت وكالة الإحصاء الأوروبية" يوروستات" اليوم الأربعاء إن معدل التضخم ارتفع إلى 2.2 % خلال شهر اكتوبر الجاري. وتمثل نسبة هذا الشهر زيادة مقارنة بشهر سبتمبر الماضي عندما بلغ معدل التضخم 2.1 %، ولكنها مازالت قريبة من الهدف السنوي الذي وضعه الاتحاد الأوروبي وهو أقل من 2 %. وإذا تم استبعاد مزيد من عناصر الطاقة والغذاء والتبغ ، سوف يسجل معدل التضخم 1.1 %. وكانت أسعار الطاقة قد سجلت أعلى ارتفاع بنسبة 10.6 %، يليها زيادة أقل تواضعا في أسعار الغذاء والكحوليات والتبغ بنسبة 2.2%.