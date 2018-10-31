انخفاض أرباح "طيبة" 3% في الربع الثالث

انخفضت أرباح شركة طيبة القابضة بنسبة 3.032 في المائة إلى 60.11 مليون ريال بنهاية الربع الثالث 2018 مقارنة بأرباح 61.99 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام السابق. وبلغ إجمالي الربح للفترة المنتهية في 2018-09-30 نحو 133.8 مليون ريال مقابل 163.7 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 18.265 في المائة. وبلغت ربحية السهم نحو 0.89 ريال مقابل 1.09 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

وقالت الشركة: "يعود سبب الانخفاض في صافى الربح خلال الربع الحالى مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الانخفاض فى عوائد توزيعات الارباح من الاستثمارات طويلة الأجل مع اختلاف مواعيد الاعلان عنها، هذا بالرغم من الإرتفاع فى الربح الاجمالى والتشغيلى نتيجة لارتفاع الإيرادات التشغيلية وعوائد الاستثمارات قصيرة الاجل وانخفاض المصروفات التشغيلية، ويعود سبب الانخفاض في صافى الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى الانخفاض فى الإيرادات التشغيلية وعوائد الاستثمارات طويلة الاجل بالاضافة إلى إثبات مخصص خسائر انخفاض فى قيمة الذمم المدينة التجارية وارتفاع الاعباء التمويلية".