انخفاض أرباح "المتقدمة" 2.9% في الربع الثالث

انخفضت أرباح الشركة المتقدمة للبتروكيماويات بنسبة 2.979 في المائة إلى 202.2 مليون ريال بنهاية الربع الثالث 2018 مقارنة بأرباح 208.41 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام السابق. وبلغ إجمالي الربح للفترة المنتهية في 2018-09-30 نحو 553.09 مليون ريال مقابل 527.28 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 4.894 في المائة. وبلغت ربحية السهم نحو 2.811 ريال مقابل 2.679 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

وقالت الشركة: "على الرغم من ارتفاع إيرادات المبيعات بنسبة 20.8% بسبب الارتفاع في أسعار البولي بروبيلين والكميات المباعة، فإن صافي الربح قد انخفض قليلاً بنسبة 3.0% بسبب ارتفاع تكلفة اللقيم بنسبة 44.2% نتيجة ارتفاع أسعار البروبان والبروبلين المشترى من مصادر خارجية والإستهلاك الأعلى نسبياً للبروبلين المشترى من مصادر خارجية، وارتفع صافي الربح بنسبة 4.9% بسبب ارتفاع إيرادات المبيعات بنسبة 14.4% ويعود ذلك بصورة رئيسية لإرتفاع أسعار البولي بروبيلين وارتفاع حصة الأرباح من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد المحدودة (شركة تابعة في كوريا الجنوبيه) وذلك على الرغم من إرتفاع تكلفة اللقيم بنسبة 30.0% نتيجة إرتفاع أسعار البروبان والبروبيلين المشترى من مصادر خارجية والإستهلاك الأعلى نسبياً للبروبلين المشترى من مصادر خارجية".