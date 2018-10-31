ارتفاع أرباح "مبكو" 35% في الربع الثالث

ارتفعت أرباح شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو) بنسبة 35.768 في المائة إلى 30.165 مليون ريال بنهاية الربع الثالث 2018 مقارنة بأرباح 22.218 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام السابق. وبلغ إجمالي الربح للفترة المنتهية في 2018-09-30 نحو 87.158 مليون ريال مقابل 43.646 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 99.692 في المائة. وبلغت ربحية السهم نحو 1.75 ريال مقابل 0.87 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

وقالت الشركة: "تعود الأسباب الرئيسية لارتفاع الربح الإجمالي والربح التشغيلي والربح الصافي إلى الزيادة في إيرادات المبيعات وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية والربح من القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة - بالرغم من ارتفاع تكلفة المبيعات للطن وارتفاع مصروفات البيع والتوزيع وتكلفة التمويل والمصروفات الاخرى، وتعود الأسباب الرئيسية لارتفاع الربح الإجمالي والربح التشغيلي والربح الصافي إلى الزيادة في إيرادات المبيعات والربح من القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة وانخفاض تكلفة التمويل - بالرغم من ارتفاع تكلفة المبيعات للطن وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية ومصروفات البيع والتوزيع والمصروفات الأخرى ومصروف الزكاة".